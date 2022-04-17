شركة الكهرباء تبحث مع المنطقة الحرة مصراتة تطوير البنية التحتية الكهربائية.

مصراتة 16 أبريل 2022م (وال) ـ قام مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت بزيارة إلى المنطقة الحرة مصراتة وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمختلف مناطق البلاد.

وذكرت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عقد خلال الزيارة اجتماع موسع مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة بحضور عميد بلدية مصراتة لمناقشة عدد من المواضيع التي لها علاقة بالشبكة الكهربائية.

كما بحت الجانبان إمكانية تطوير البنية التحتية الكهربائية للمنطقة وتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.