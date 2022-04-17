انطلاق مسابقة الإمام نافع الكبرى لحفظ القرآن الكريم على مستوى مكاتب المنطقة الوسطى بمدينة مسلاته .

طرابلس 16 ابريل 2022م ( وال ) – انطلقت اليوم السّبت بمسجد ” خلفتة ” بمدينة مسلاتة مسابقة الإمام نافع الكبرى لحفظ القرآن الكريم على مستوى مكاتب المنطقة الوسطى في الجانبين ( القرآن الكريم كاملاً والنصف الأخير من القرآن الكريم ) .

وسيشارك في المسابقة عددا من المتسابقين يمثلون مكاتب اوقاف ” قصر أخيار – مسلاتة- ترهونة – بني وليد – الخمس – زليتن – مصراتة).

كما سيشارك من مدينة زليتن خمسة متسابقين في كل جانب وذلك حسب نتائج التصفيات التي اقيمت الاسبوع الماضي بمسجد ” أيوب عليه السلام ” .

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