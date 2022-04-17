رئيسة المفوضية الأوروبية: العقوبات الجديدة ستستهدف البنوك والنفط

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دين في تصريحات لصحيفة ألمانيا، استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.

وأشارت إلى أنّ العقوبات الجديدة ستشمل قطاع النفط، وقطاع البنوك، خاصة بنك سبيرينك الذي يُمثّل 37% من القطاع المصرفي الروسي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالطاقة.

وقالت إنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على آليات ذكية، لكي يتمكن من إدراج النفط في العقوبات الجديدة التي سيفرضها على روسيا.

يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقم بفرض أي عقوبات على بنك سبيرينك، الذي يُعد إحدى القنوات الرئيسية لدفع ثمن الغاز والنفط الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي من روسيا.

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