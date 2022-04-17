دول أجنبية تعرض مساعداتها على تونس لتجنب كارثة بيئية في سواحل قابس

عرضت عدّة دول أوروبية مساعداتها على تونس، لتجنب حدوث كارثة بيئية عقب غرق سفينة تجارية محملة بـ1000 طن من الوقود، قبالة سواحل قابس جنوب البلاد.

وقالت إذاعة موزاييك في تونس، إنّ إيطاليا سترسل بارجة متخصصة في التعامل مع الكوارث البحرية.

من جهةٍ أخرى أكدت وزارة الدفاع التونسية تدخل البحرية التونسية مع الدول التي أبدت رغبتها في مد يد العون، للحيلولة دون وقوع تلوث بحري، وتجنباً لحدوث كارثة بيئية بحرية.

وقال مسؤولون تونسيون، إنّ السفينة التي كانت متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا غرقت في 15 أبريل، وأكدوا إنقاذ طاقمها المكون من 7 أشخاص.

وأشار المسؤولون إلى أنّ السفينة كانت تحمل ما بين 750 و1000 طن من الوقود، وقالوا إنّها أرسلت نداء استغاثة على بُعد 7 أميال من قابس.

من جانبها، عزت وزارة البيئة في تونس سبب الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.

يُذكر أنّ ساحل قابس يشهد تلوثاً منذ عدّة سنوات، بسبب قيام المنشآت الصناعية بإلقاء النفايات في البحر مباشرة.

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