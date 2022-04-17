ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في الفلبين إلى 172 قتيلاً.

مانيلا 17 أبريل 2022 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام إلى 172 شخصاً ، فيما لا يزال 110 أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين إن بين القتلى هناك 156 شخصاً في إقليم ليتي على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب-شرقي مانيلا، حيث ألحقت الانهيارات الأرضية الدمار بالمجتمعات المحلية في مدينة بايباي وبلدة أبويوج.

وأضافت الوكالة أنه لا يزال 104 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين في المنطقتين.

وأوضحت أنه في باقي المناطق المتضررة، قتل 16 شخصا معظمهم بسبب الفيضانات التي تسببت بها العاصفة الاستوائية ميجي، والتي وصلت إلى البلاد في 10 أبريل الجاري.

وتضرر من العاصفة أكثر من 2 مليون شخص في 30 إقليما، وأجبرت العاصفة أكثر من 207 آلاف و500 شخص على الفرار من منازلهم والبقاء في مراكز إيواء.

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