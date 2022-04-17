أوكرانيا تطلب دعماً مالياً من مجموعة السبع الكبرى

قال أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، إنّ بلاده طلبت من مجموعة السبع الصناعية الكبرى مساعدة مالية ضخمة بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، من أجل تغطية عجز الميزانية الناجم عن الحرب.

وأشار إلى أن أوكرانيا تبحث إصدار سندات بعائد 0% على مدى الأشهر الـ6 القادمة، للمساعدة على تغطية العجز الموجود في الميزانية.

وأكد أوليه أوستينكو بحث بلاده هذه الخيارات بشكل جدي، لأنّ المسؤولين يرون فيها الوسيلة الوحيدة للتخفيف من الأضرار الاقتصادية التي تعرض الاقتصاد الأوكراني، نتيجة الهجوم الروسي الذي بدأ في فبراير الماضي.

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