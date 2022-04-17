توقعات بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقع البنك الدولي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2022، بمقدار 5.2%، بسبب استفادتها من ارتفاع أسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة في المنطقة.

وقال البنك الدولي في تقريره، إنّ تطورات الحرب في أوكرانيا، وانتشار متحورات جديدة من كورونا قد تجعل هذه التوقعات غير دقيقة.

وأشار إلى ارتفاع الأسعار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحذّر من تأثير هذا الارتفاع على النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام 2022.

كما توقع البنك الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في المنطقة غير كافي، وقال إنّ الحرب في أوكرانيا أدت لحدوث اضطرابات في الإمدادات، وزادت من معدلات التضخم.

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