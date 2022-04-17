رئيس الوزراء الأوكراني ينفي سقوط ماريوبول

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، إنّ القوات الأوكرانية الموجودة في ماريوبول مازالت تقاتل حتى الآن، وترفض الاستسلام للقوات الروسية.

وأشار إلى أنّ المدينة الواقعة جنوب البلاد لم تسقط بالكامل بعد، مؤكداً سيطرة القوات الأوكرانية على بعض الأجزاء رغم الحصار الروسي الشديد.

ونفى الشائعات التي تحدثت عن سقوط المدينة بالكامل، واستسلام جميع الجنود الموجودين فيها للقوات الروسية.

من جهة أخرى قال دنيس شميهال، إنّه سيطلب خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستجرى في واشنطن المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.

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