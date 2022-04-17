لبنان يتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد اجتماعٍ مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، إنّ لبنان توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأشار إلى أنّ الانتخابات ستقام في موعدها ودون أي تأخير، وتمنى أن يحمل هذا الاتفاق الخير والأمل للبنان وللشعب اللبناني، الذي يعيش في ظروف اقتصادية صعبة للغاية.

وكان لبنان قد شكّل في سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، لإقرار خطة التعافي.

يُذكر أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة منذ العام 2019، أدت إلى حدوث انكماش اقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والهجرة.

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