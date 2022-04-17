المركز الوطني للأرصاد الجوية النشرة البحرية : هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من مصراتة إلى الخليج .

طرابلس 17 ابريل 2022 (وال)- حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في النشرة البحرية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من مصراتة إلى الخليج، وتكون غربية إلى شمالية غربية على ساحل الجبل الأخضر، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل اليوم إلى 3.5 متر على ساحل درنة.

** الساحل من رأس اجدير إلى سرت .

• الرؤية جيدة.

• البحر قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.

• السماء مغطاة كليًا بالسحب، تتكاثر صباح الغد مع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الساحل .

• الرياح شمالية غربية سـرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

** الساحل من الخليج إلى طبرق .

•الرؤية تكون متوسطة على ساحل الجبل الأخضر بسبب سرعة الرياح واضطراب البحر.

•البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربًا هذا اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.75 متر، ويصل إلى 3.50 متر على ساحل درنة.

•السماء مغطاة كليًا بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل الجبل الأخضر.

•الرياح غربية إلى شمالية غربية، سـرعتها بين 5 و25 عقدة وتصل 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

وال..