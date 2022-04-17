العراق يعتزم توقيع عقد للتحقق من احتياطياته ويتعرض لضغوطات اجنبية لرفع انتاجه من النفط .

بغداد 17 ابريل 2022 م (وال) ـــــ أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن بلاده بصدد التوقيع على عقد مع شركة “هاليبرتون” الأميركية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في صحراء العراق الغربية ، قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة .

وقال عبد الجبار، في مقابلة مع تلفزيون «الفرات» العراقي، أمس السبت إن (وزارة النفط تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي “أرامكو السعودية” و”شيفرون” الأميركية للاستثمار في هذا القطاع. ولدى وزارة النفط دراسات أولية تشير إلى أن الكميات في هذه المنطقة متدنية وتم إرسال فرق استكشاف عراقية للتحقق من هذه الدراسات، إضافة إلى ذلك لدينا قرار بالعمل مع شركة “هاليبرتون” الأميركية لحفر عدد من الآبار متوسطة الحجم)

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن الأعمال جارية لتفعيل العقد مع الشركة بعد عطلة عيد الفطر ليتم، وفق نتائج الدراسات المتوقعة، حسم المفاوضات مع شركتي “شيفرون” و”أرامكو” السعودية .

على صعيد آخر قال عبد الجبار إن العراق تعرض الضغوط لزيادة إنتاج النفط خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج. وأضاف الوزير أمس السبت في مقابلة تلفزيونية، أن أوبك ملتزمة بتوفير إمدادات النفط اللازمة لتعويض أي عجز للنفط الخام . واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك بلس، في الثاني من فبراير على التمسك بزيادات معتدلة في إنتاجها النفطي، بسبب استمرار حالة عدم اليقين، يما يضيف 400 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج شهريا .

ومع فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا، ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية، خشية فقدان السوق نحو 3 ملايين برميل يوميا من صادرات النفط الروسي، غير أن دول أوبك بلس وبعد تحذيرها من هذه الإجراءات في أسواق النفط وعلى الاقتصاد العالمي، ما زالت تلتزم بالاتفاق . وحاول الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على دول في منظمة أوبك ودول أوبك بلس لزيادة الإنتاج، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود في بلاده لمستويات خفضت شعبيتها، إلا أنه باء بالفشل، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى تنسيق مع بعض الدول للإفراج عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي، وذلك لتهدئة الأسعار، إلا أنه بالتوازي مع ذلك يزيد الضغط على النفط الروسي أيضا .

…(وال)…