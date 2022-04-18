الليبية للإغاثة والمفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي توزع مساعدات على “39” أسرة سورية

بنغازي 18 أبريل 2022 (وال)- باشر الفريق الميداني التابع لفرع الهيئة الليبية للإغاثة ببنغازي على مدى يومي السبت والأحد، في توزيع مساعدات غذائية على الجالية السورية المتواجدة في مدينة بنغازي.

الخطة تأتي في إطار الإتفاقية المُبرمة بين الهيئة الليبية للإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي في مجال تقديم الخدمات الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا، وتنفيذًا للمبادرات المشتركة لمساعدة الجاليات في ليبيا.

هذا وقد شملت المساعدات سلات غذائيه لعدد “39” أسرة سورية، وتحوي السلة الغذائية مأكولات وفق المواصفات شامية، شملت الحمص المعلب والفول المعلب والتونة والحلاوه الشامية.

يذكر أن هذه المساعدات مقدمة كدعم من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. (وال) هــ ع / ر ت

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