المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينشر التحديث الاسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا .

طرابلس 17 ابريل 2022 م ( وال ) نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث الاسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 09-14 /04 / 2022 م .

وفقا للبيان رقم (681) جاء في التحديث استلام المركز عدد (1757) عينة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– متوسط عدد الحالات الموجبة (09) حالات .

– متوسط عدد الحالات المتعافية (53) حالة

– متوسط عدد الحالات الوفيات (01) حالة

– نسبة الحالات الموجبة (3.1 %)

وبذلك تكون الإحصاءات العامة للاصابة بفيروس كورونا كالاتي :

. إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 501,862

-. الحالات النشطة : 4,534 حالة

. المتعافين : 490,900 حالة

وبلغ عدد. الوفيات : 6,428 حالة