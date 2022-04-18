ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينشر التحديث الاسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 17 ابريل 2022 م ( وال )  نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث الاسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 09-14 /04 / 2022 م .

وفقا للبيان رقم (681) جاء في التحديث استلام  المركز   عدد (1757) عينة وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– متوسط عدد الحالات الموجبة (09) حالات .

– متوسط عدد الحالات المتعافية (53) حالة

– متوسط عدد الحالات الوفيات (01) حالة

– نسبة الحالات الموجبة (3.1 %)

وبذلك تكون الإحصاءات العامة للاصابة بفيروس كورونا كالاتي : 

. إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 501,862

-. الحالات النشطة : 4,534 حالة 

 . المتعافين : 490,900 حالة 

وبلغ عدد. الوفيات : 6,428 حالة 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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