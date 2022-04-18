النقابة العامة للنفط تناشد المجتمع الدولي والامم المتحدة للتدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد القطاع النفطي عن الصراع السياسي.

طرابلس 17 ابريل 2022 (وال) – ناشدت النقابة العامة لنفط المجتمع الدولي عن طريق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للتدخل العاجل لإعادة استئناف الإنتاج والالتزام بتحييد القطاع النفطي عن هذا الصراع .

ودعت النقابة في بيان اليوم الاحد كافة الليبيين للمحافظة على قطاع النفط باعتباره الدخل الرئيسي للميزانية ، مناشدة الجميع على تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الاضرار بالمصدر الوحيد لدخل ومستقبل الأجيال القادمة.

وأعلنت النقابة العامة للنفط رفضها ما يقوم به بعض الافراد والجهات من سيطرة ونفوذ على المواقع النفطية لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح جهوية ، داعية جميع الأطراف لتحييد القطاع عن الصراع السياسي ، معتبرة النفط هو ملك لكل الليبيين ولا يحق لأي مدينة أو جهة او فرد مهما كانت صفته أن يدعي الوصاية عليه .

كما دعت النقابة في بيانها وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط الى العمل معا لتحقيق استقرار القطاع ونبذ الخلاف وجمع الكلمة للمحافظة علة وحدة القطاع والوصول به لأعلى مستويات الإنتاج ز

وطالبت النقابة العامة للنفط الجهات المسؤولة عن الحماية والتأمين بتحمل مسؤوليتها والمحافظة على أمن وسلامة العاملين ومنع جميع مظاهر التسلح والاقتحامات التي تحدث داخل المواقع النفطية .

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