قرب الانتهاء من أعمال إزالة المكب المرحلي المجاور لأحياء حي الأكواخ وشهداء أبوسليم ومشروع الهضبة الزراعي .

طرابلس 17 ابريل 2022م ( وال ) – أكدت بلدية أبوسليم، قرب انتهاء أعمال إزالة المكب المرحلي المجاور لأحياء حي الأكواخ وشهداء أبوسليم ومشروع الهضبة الزراعي، عقب شكاوى من المواطنين المتضررين من وجوده.

وأوضحت البلدية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن مشروع الإزالة يجري تنفيذه عن طريق البلدية، بالتعاقد مع شركة الخدمات العامة طرابلس لنقل الآلاف من الرحلات لتنظيف المكب.

وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لسكان الأحياء المجاورة الذين عانوا طيلة عقود من أضرار بيئية جسيمة وصحية، بالإضافة إلى انبعاثات الغازات الكريهة من الموقع.

وكان سكان الأحياء المجاورة للمكب قد نظموا وقفات احتجاجية متتالية، للمطالبة بإزالة المكب الذي تفاقم وضعه في السنوات الأخيرة مع توقف عمليات الترحيل النهائي لمكب سيدي السائح.

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