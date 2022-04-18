أوكرانيا تكمل استطلاعا بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي

أكد إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديميز زيلينسكي إكمال بلاده استطلاعًا سيشكّل نقطة مهمة تساعد الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرار بشأن انضمام أوكرانيا إليه.

وقال إيهور إن الجانب الأوكراني أكمل الوثيقة، وإن على المفوضية الأوروبية إصدار توصية بشأن امتثال أوكرانيا لمعايير العضوية الضرورية.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون التوصية إيجابية، وأوضح أن الكرة ستتحول لملعب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما توقع أن تحصل بلاده على وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في يونيو القادم.

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير سلمت الاستطلاع للرئيس الأوكراني في 8 أبريل الجاري، وتعهدت بتسريع عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

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