القوات الأوكرانية ترفض تسليم ماريوبول.. وتواصل الدفاع عنها

رفضت القوات الأوكرانية المدافعة عن ماريوبول الإنذار الروسي الداعي لتسليم المدينة، وأكدت الاستمرار في الدفاع عنها.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال إن المدينة لم تسقط بعد، وأن القوات الموجودة فيها لا زالت تقاوم وتسيطر على بعض الأجزاء.

كما دعا ممثل قوات آزوف المحاصرة إلى تدخل دولي عاجل لمساعدة المدنيين والأطفال الذين يحتمون بمصنع آزوفستال.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني في وقت أعلنت فيه موسكو سيطرتها على المناطق الحضرية، وقالت إن المدينة باتت تحت سيطرتها باستثناء بقاء بعض المقاتلين الأوكرانيين في منطقة مصنع آزوفستال للصلب.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن يوم 17 أبريل إسقاط 3 طائرات مروحية وطائرة حربية، وطائرة بدون طيار تابعة للجيش الروسي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهدافها أماكن للجيش الأوكراني في 108 مناطق باستخدام القوات الجوية والمدفعية، وقالت إن صواريخها دمرت 16 منشأة عسكرية مساء 17 أبريل، من بينها 5 مواقع قيادة، و3 مستودعات ذخيرة.

على جبهة أخرى، أكد حاكم منطقة خاركييف أوليه سينيهوبوف مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في قصف استهدف وسط مدينة خاركييف.

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