كرشيد: السفينة الغارقة كانت تهرب النفط الليبي إلى إيطاليا ومالطا 

تونس 18 أبريل 2022 (وال) _ كشفت تصريحات إعلامية للوزير التونسي السابق ورئيس حزب الراية الوطنية (مبروك كرشيد)، إن السفينة الغارقة بسواحل ولاية قابس السبت وعلى متنها 750 طنا من الوقود، كانت تستولي على الوقود الليبي وتهربه عبر الموانئ الغربية.

ووصف الوزير التونسي، السفينة الغارقة بالمشبوهة وتعود ملكيتها لشخص تركي، وتقوم بتهريب النفط الليبي إلى مالطا وجنوب إيطاليا. مفندا جميع الأخبار المتداولة بأنها قادمة من ميناء دمياط، بل كانت في صفاقس وسط تونس، ثم تحركت نحو الشواطئ الليبية قبل أن تعود نحو المياه التونسية ويتم التخلص منها وإغراقها.

الجدير بالذكر أن وسائل إعلام تونسية ذكرت قبل يومين أن سفينة تحمل العلم الغيني، قادمة من ميناء دمياط على متنها 750 طنا من الوقود، غرقت بسواحل مدينة قابس، و تم إنقاذ طاقمها والبد في حصر تسريباتها. (وال _ تونس) ه ش

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