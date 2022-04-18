مساع أوكرانيا للحصول على مساعدات مالية جديدة

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ضمان استقرار بلاده المالي، والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، وتوعد بتحميل من وصفهم بالمحتلين مسؤولية كل ما فعلوه في أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي وضع خطط واضحة ورؤية للمستقبل، وقال إنه يثق في أن التعاون بين صندوق النقد وأوكرانيا سيظل مثمرًا.

من جهة أخرى، أشار المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إلى أن بلاده طلبت دعمًا ماليًا بقيمة خمسين مليار دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، وأكد بحثها عن إصدار سندات للمساعدة على تغطية عجز الميزانية المرتبط بالحرب.

يذكر أن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال سيحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وسيطلب المزيد من المساعدة المالية لبلاده.

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