قوات أفريقية مشتركة تقتل مجموعة من المتشددين في بحيرة تشاد

أعلن المتحدث باسم قوة المهام المشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون مقتل ما يزيد عن 100 من المتشددين الإسلاميين، منهم 10 قادة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد تكثيف الهجوم البري والجوي في محيط بحيرة تشاد.

وقال المتحدث إن القوات المشتركة اقتحمت الجيوب التي يسيطر عليها المتشددون في منطقة البحيرة واستولت على عدد من قطع السلاح، بالإضافة إلى تنفيذ قوات المهام الجوية المشتركة ضربات جوية مميتة بناءً على معلومات استخبارية.

وأكد إصابة 18 جنديًا بعد انفجار عبوات ناسفة بدائية زرعها المتمردون مع انسحابهم.

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