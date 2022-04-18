ليبيا نيوز

قوات أفريقية مشتركة تقتل مجموعة من المتشددين في بحيرة تشاد

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المتحدث باسم قوة المهام المشتركة من نيجيريا والنيجر والكاميرون مقتل ما يزيد عن 100 من المتشددين الإسلاميين، منهم 10 قادة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد تكثيف الهجوم البري والجوي في محيط بحيرة تشاد.

وقال المتحدث إن القوات المشتركة اقتحمت الجيوب التي يسيطر عليها المتشددون في منطقة البحيرة واستولت على عدد من قطع السلاح، بالإضافة إلى تنفيذ قوات المهام الجوية المشتركة ضربات جوية مميتة بناءً على معلومات استخبارية.

وأكد إصابة 18 جنديًا بعد انفجار عبوات ناسفة بدائية زرعها المتمردون مع انسحابهم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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