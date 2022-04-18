الفيضانات في جنوب أفريقيا.. زيادة بعدد الضحايا وخسائر بالملايين

أعلن رئيس وزراء إقليم كوازولو-ناتال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 443 شخص، بالإضافة إلى فقدان 63 شخصًا آخرين.

وقال إن فرق الإنقاذ تواصل مهامها في البحث عن عشرات المفقودين الذين فقدوا بسبب الانهيارات الطينية التي سببتها الفيضانات التي ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية.

وكانت الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة غير مسبوقة قد أدت إلى سقوط أعمدة الكهرباء، وانقطاع خدمات المياه، وتوقف العمل في ميناء ديربان الذي يعدّ واحدًا من أكثر موانئ أفريقيا ازدحامًا، بالإضافة إلى تشريد الآلاف من السكان.

وقدّر مسؤول اقتصادي قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في الإقليم بأكثر من 700 مليون دولار.

يُذكر أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى هطول كميات إضافية من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

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