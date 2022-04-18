إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 504.5 مليون حالة.

واشنطن 18 أبريل 2022 (وال) – تجاوزت إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز 504.5 مليون حالة اليوم الاثنين.
وأظهرت أحدث بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 504 مليونا و 577 ألف حالة، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل.
وكشفت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 6 ملايين و198 ألف وفاة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 11 مليارا و169 مليون جرعة.
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