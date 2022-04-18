ليبيا نيوز

المجلس العسكري في ميانمار يصدر عفوا عن المساجين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس العسكري في ميانمار إطلاق سراح عن 1,600 سجين في عفو بسبب قدوم العام الجديد.

وتجمع المئات من أقارب السجناء خارج السجن في انتظار خروج ذويهم منه.

وقال الأمين العام للمجلس، في بيان رسمي، إن من بين المفرج عنهم 42 محتجزًا أجنبيًا، ولم يكشف ما إذا كان العفو سيشمل أعضاء مسجونين من الحكومة المدنية التي أطيح فيها في الانقلاب الذي حدث في فبراير 2021 أم لا.

يذكر أن جمعية مساعدة السجناء السياسيين أكدت اعتقال الجيش أكثر من 13,280 شخصًا، بالإضافة إلى قتل 1,756 منذ الانقلاب.

 

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قناة 218 الليبية

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