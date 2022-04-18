المجلس العسكري في ميانمار يصدر عفوا عن المساجين

أعلن المجلس العسكري في ميانمار إطلاق سراح عن 1,600 سجين في عفو بسبب قدوم العام الجديد.

وتجمع المئات من أقارب السجناء خارج السجن في انتظار خروج ذويهم منه.

وقال الأمين العام للمجلس، في بيان رسمي، إن من بين المفرج عنهم 42 محتجزًا أجنبيًا، ولم يكشف ما إذا كان العفو سيشمل أعضاء مسجونين من الحكومة المدنية التي أطيح فيها في الانقلاب الذي حدث في فبراير 2021 أم لا.

يذكر أن جمعية مساعدة السجناء السياسيين أكدت اعتقال الجيش أكثر من 13,280 شخصًا، بالإضافة إلى قتل 1,756 منذ الانقلاب.

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