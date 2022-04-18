قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون يجددون اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

القدس 18أبريل 2022 (وال) – اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات “الهيكل” المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة اسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال منعت الشبان تحت سن الـ25 عاما من دخول الاقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت يوم أمس 17 فلسطينيا ، واعتقلت 18 آخرين، خلال اقتحامها المسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين والمعتكفين فيه.

.. ( وال ) ..