الرئيس الكوري الشمالي يشرف على إطلاق سلاح تكتيكي جديد

أشرف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون على إطلاق سلاح جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة بهدف تعزيز القدرات النووية.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن النوع الجديد من نظام الأسلحة التكتيكية الموجهة له أهمية كبيرة في تعزيز قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى بشكل كبير، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية التكتيكية.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل عن الصواريخ التي تم إطلاقها.

وتعد هذه العلمية أحدث عملية إطلاق صواريخ، وتأتي بعد أقل من شهر من استئناف بيونغ يانغ اختبار صواريخها البالستية.

يذكر أن مسؤولين في واشنطن وسيؤول حذروا من استئناف اختبار بيونغ يانغ أسلحتها النووية.

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