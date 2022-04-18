بوتين: العقوبات على روسيا أضرت بالاقتصاد الغربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديث عن الوضع الاقتصادي الحالي لروسيا، إن سعر الروبل مستقر، وأشار إلى أن التضخم في طريقه للتعافي، مؤكدًا أن الطلب على بضائع التجزئة في روسيا عاد إلى طبيعته.

وأضاف الرئيس الروسي: الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوباتها على روسيا، وهذه العقوبات أدت إلى تدهور الاقتصاد في الغرب.

ودعا بوتين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات البنك المركزي الروسي.

يذكر أن البنك المركزي قد سمح للبنوك في روسيا بيع الدولار نقدا للأفراد منذ 18 أبريل، وذلك بعدما تم حظره في مارس الماضي بسبب الضغوط التي تعرضت لها العملة الروسية.

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