أمن السواحل الليبي يستلم زورقين إيطاليين

طرابلس 19 أبريل 2022 (وال) -أعلنت وزارة الداخلية إتمام مراسم تسليم واستلام زورقين من أصل ستة زوارق بحرية مجهزة بأحدث التقنيات من إيطاليا أمس الإثنين.

واكدت الوزارة ان التسليم بين الإدارة للعامة لأمن السواحل وإدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا.

وتم عقد اجتماع على هامش المراسم، ضم مدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري، مع الأعضاء المعنيين بالإدارات المعنية والملحق الأمني الإيطالي والوفد المرافق له.

وتم خلا الاجتماع تحديد موعد البدء في التدريب على الزوارق الجديدة مطلع الأسبوع القادم، وإحالة القوائم بقطع الغيار لإجراء الصيانة الدورية للقطع البحرية العاملة، مع تحديد موعد وصول بعض المعدات والمستلزمات التشغيلية اللازمة لإدارة أمن السواحل.(وال طرابلس) ه ش / س خ.

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