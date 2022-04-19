ليبيا تحل ضيف شرف في الدورة الرابعة لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما

طرابلس 19 أبريل 2022 (وال) -تشارك ليبيا في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في نسخته الرابعة، حيث ستمثل فرقة البراقع الليبية داخل مسابقة النقاد، والذي سيقام بتونس في الفترة (من 11 إلى 16) من شهر مايو المقبل، وتحل ليبيا ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان، وتشارك بأربعة عروض في مختلف محاور التنافس.

أما المشاركة فستكون الفرقة حاضرة بعرض مسرحي صامت بعنوان “شغف”، من تأليف وإخراج توفيق قادربوه، وتمثيل حاتم

قرقوم، وستتنافس به الفرقة ضمن أكثر من (30) عرض من دول عربية وعالمية.

وقال مخرج ومؤلف العمل توفيق قادربوه، “إن العرض سيكون ذو طابع تنافسي واحترافي يرتقي لذائقة النقاد، وسيكون بوابة لمخاطبة الجمهور التونسي الذواق والعاشق للمسرح، كما أن لغة العرض لغة عالمية سيتلقفها جميع الحضور دون أي إرباك أو تنظير.

وأكد قادربوه: أنه سعيد بالعمل مع الممثل المحترف حاتم قرقوم، الذي سيجسد دور شديد الصعوبة والتعقيد، وبأن المشاركة في مهرجان قرطاج للمونودراما، تعتبر دورة تأهيلية عالية المستوى، نظرا لفخامة وقوة المهرجان، وشهرته الواسعة محليا وعالميا”.(وال طرابلس) إ ه / س خ.

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