الشركة العامة للكهرباء تنظم دوري رمضاني لكرة القدم .

طرابلس 18 ابريل 2022 م ( وال ) تتواصل مباريات دوري شهر رمضان لكرة القدم للعاملين بالشركة العامة للكهرباء طرابلس بمشاركة 16 فريقا .

حيث انتهت مساء امس بملعب مدرسة بن تركية بسيدي المصري بطرابلس فعاليات الدور التمهيدي لكرة القدم الخماسية الذي انطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك بمشاركة فرق رياضية تمثل مختلف ادارات الشركة بطرابلس تحت اشراف وتنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية والرياضية بادارة العلاقات..

و قسمت الفرق المشاركة الى اربع مجموعات وانتهت المرحلة الاولى بترشح فريق عن كل مجموعة وهي ( المالية – التوزيع – التحكم – الخدمات الصحية –

وستنطلق يوم الغد الثلاثاء اولى مباريات الدور الثاني بمباراة تجمع فريقي المالية مع الموارد ويوم الاربعاء يلتقي فريقا التوزيع والتخطيط..اما يوم الخميس ستقام مباراة تجمع التحكم والانتاج.. ويوم الجمعة مباراة بين فريقي الخدمات الصحية —و مشروعات النقل،،،

وبإنتهاء هذه المباريات تترشح اربع فرق لخوض مباريات الدور الرباعي.