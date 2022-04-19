لأسباب إنسانية..مسؤول أممي يتوقع قرب وقف إطلاق النار بأوكرانيا قريبا

أفاد منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث -الإثنين- بأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين القوات الروسية والأوكرانية قد يكون ممكناً في غضون أسبوعين، مستبعداً حدوث ذلك في الوقت الحالي.

وتحدث جريفيث في هذا الصدد عن محاولاته لــ”ترتيب وقف إطلاق نار في بعض أنحاء أوكرانيا حتى يمكن إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة وتقديم المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها”- وفقاً لما أدلى به عبر تصريحاته أثناء إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف منسق المساعدات الإنسانية في إفادته الصحفية أن “مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة يخططون لإرسال قافلة إنسانية في اليومين المقبلين إلى منطقة دونيتسك الشرقية، وإرسال المساعدات من هناك إلى منطقة لوجانسك”.

وتجدر الإشارة إلى أن جريفيث قد التقى خلال شهر أبريل الجاري مع مسؤولين في موسكو وكييف للتباحث في مساعي الأمم المتحدة نحو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووضع آلية لتحسين نظام إخطار الجانبين بالإجلاء وتحركات الإمدادات الإنسانية.

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