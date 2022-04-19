أميركا تؤكد أن الهجوم على قواتها في سوريا إثر عبوات ناسفة لا صورايخ موجهة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية -الإثنين- أن الهجوم على القوات الأميركية في سوريا بالآونة الأخيرة كان “نتيجة وضع متفجرات في منشأة تستضيف قوات في شرق سوريا وليس نتيجة إطلاق صواريخ”-وفقاً لبيان البنتاغون.

وكشف “جون كيربي”،المتحدث باسم البنتاغون أنه “اتضح أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة تم وضعها عمداً بالقرب من القوات الأميركية”، دون أن يذكر الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في وقت سابق من شهر أبريل الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية قد أعلن حينها أن أربعة جنود أميركيين قد أصيبوا بجروح طفيفة جراء نيران غير مباشرة داخل قاعدة “القرية الخضراء” في سوريا.

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