ليبيا نيوز

(سـتيفاني ولـيامز ) تطلع أبو الغيط على مشاورات لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بالقاهرة.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القاهرة 18 أبريل 2022م (وال) – أكدت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ” سـتيفاني ولـيامز” على الدور المهم للمنظمات الإقليمية ودول الجوار في دعم ليبيا بشكل بنّاء للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ” وليامز ” قولها إنها التقت في القاهرة اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ، وأطلعته على مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة واستضافة من حكومة جمهورية مصر العربية.

كما أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة  خلال اللقاء عن امتنانها للدعم المقدم إلى المساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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