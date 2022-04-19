ليبيا نيوز

وزير الداخلية يصدر قرارا بإرجاع مديرية أمن كاباو كمديرية مستقلة وتكليف العميد " ناصر العزابي " مديرا لها.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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