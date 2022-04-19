طائرة الخطوط المصرية تحط اليوم بمطار بنينا الدولي بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات.

طرابلس 18 ابريل 2022م ( وال ) – حطت صباح اليوم الأثنين على أرض مطار بنينا الدولي طائرة الخطوط الجوية المصرية قادمة من العاصمة المصرية القاهرة بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات .

حيث كان في استقبالها مساعد مدير بنينا الدولي ومدير أمن المنفذ ومدير مصلحة الطيران المدني بالإضافة إلى عدد من مسئولي الأجهزة الأمنية والعسكرية والشركات العاملة بالمطار .

وأفادت إدارة مطار بنينا الدولي عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” بأن شركة الخطوط الجوية المصرية ستقوم بتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي اعتبارا من اليوم.

والجدير بالذكر أن وفد شركة مصر للطيران كان قد عقد احتماع السبت الماضي مع مدير عام المطار ومساعده وعدد من الأجهزة الأمنية لمناقشة عودة الرحلات والتي تمت الموافقة عليها مسبقا لمطاري القاهرة والاسكندرية.

هذا وقد غادرت الطائرة اليوم وعلى متنها عدد من المعتمرين لبيت الله الحرام .

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