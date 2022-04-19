وزارة الداخلية تعلن إيقاف التعديات على غابات كعام

طرابلس 18 أبريل 2022 (وال) – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الاثنين، أنها أوقفت تعديات على غابات الطويبية كعام وإيقاف أعمال البناء بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون بطرابلس التابعة لإدارة العمليات الأمنية، وجهاز الشرطة الزراعية فرع المرقب نفذت إيقاف التعديات بناء على تعليمات النائب العام بشأن إيقاف التعديات الواقعة على الأراضي التابعة للدولة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الأراضي التي تم إزالة التعديات عنها بلغت (45) هكتار بها أعمال بناء متمثلة في إقامة سياج ومقسمات واستراحات ومباني أخرى.

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