مستشفى العيون – طرابلس – يعلن عن مناقصة لاستجلاب قرنيات وأخصائيين لزراعتها للمرضى بكافة المدن الليبية.

طرابلس 18 ابريل 2022 م (وال) – أعلنت إدارة مستشفى العيون – طرابلس مجددا عن مناقصة لاستجلاب قرنيات وأخصائيين لزراعتها للمرضى بكافة المدن الليبية بما في ذلك تدريب الأطباء الوطنيين على زرعتها، وذلك في أطار الرفع من مستوى الخدمات الطبية لمرضى العيون داخل ليبيا، ووفقا لقرر وزير الصحة (226) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة وطنية لتوطين خدمات مرضى العيون في ليبيا ومقرها مستشفى العيون بزاوية الدهماني بطرابلس .

ودعت الدكتورة ” رانيا الخوجة ” مدير مستشفى العيون طرابلس – رئيس لجنة توطين العلاج لأمراض العيون بالداخل- في اعلان تلقت وكالة الأنباء نسخة منه كل من يأنس في نفسه القدرة من الشركات المحلية التقدم إلى إدارة المستشفى لاستلام كراسة المواصفات.

وكانت إدارة مستشفى العيون – طرابلس قد أعلنت في 25 أغسطس 2021 عن مناقصة استجلاب قرنيات وأخصائيين لزراعتها للمرضى بكافة المدن الليبية.