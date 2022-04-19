وزيرة الشؤون الاجتماعية: احالة منحة الابناء ومخصصات النازحين والمهجرين جاهزة للصرف.

طرابلس 18 ابريل 2022 م (وال) – أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية” وفاء الكيلاني” إحالة منحة الأبناء للمصارف عن الأشهر الستة من أبريل حتى سبتمبر للعام الجاري 2022، وذلك بعدما صُرفت خلال الأيام الماضية الأشهر الثلاثة الأولى من العام (يناير وفبراير ومارس).

وأوضحت “الكيلاني ” خلال مؤتمرها الصحفي أمس الإثنين، إن عدد الأسر المستفيدة من المنحة بلغ مليونًا و86 ألفًا و898 أسرة، وأن إجمالي القيمة المصروفة للستة أشهر بلغت مليارين و46 مليونًا و685 ألفًا و800 دينار.

وأضافت أن الوزارة أرسلت للمصارف ملحقًا عن العام 2021 بتاريخ 7 نوفمبر، وتعكف الوزارة على إنهاء الملحق المتبقي للعام 2021 على أن يكون في حسابات المستفيدين قبل نهاية شهر رمضان ، مبينة أن مخصصات المهجرين والنازحين جاهزة للصرف، وستكون في حسابات المستفيدين خلال اليومين المقبلين.

وأكدت أن الوزارة قد أولت أهمية بملف المهجرين والنازحين عن المنطقتين الشرقية والجنوبية، للوقوف على مشاكلهم، حيث شكلت لجنة لمتابعة إجراءاتهم بتكليف مدير شؤون الفروع على رأس هذه اللجنة لمتابعة عملية التدقيق والإجراءات والحصر ومطابقتها مع الجهات ذات الاختصاص منها الأحوال المدنية، حيث بلغ عدد الأسر الجاهزة للصرف بالمنطقة الشرقية 6 آلاف و726 أسرة وعدد الأسر بالمنطقة الجنوبية 4 آلاف و701 أسرة.

( وال)