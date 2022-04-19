البنك الدولي: تراجع توقعات النمو العالمي إلى 3,2%

تراجعت توقعات البنك الدولي للنمو العالمي للعام الحالي من 4,1 بالمئة إلى 3,2 بالمئة بسبب الحرب في أوكرانيا.

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، مع انطلاق اجتماعات الربيع؛ عزم البنك تقديم مساعدات طارئة بقيمة 170 مليون دولار على امتداد 15 شهرًا للدول المتضررة اقتصاديًا بسبب الحرب.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 50 مليار دولار من المبلغ لصرفها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وحذر مالباس من تفاقم أزمة الديون بالنسبة للدول الفقيرة والنامية، في ظل الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة والغذاء فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة.

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