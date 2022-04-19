انطلاق المرحلة الثانية من الحرب الروسية.. بالهجوم على دونباس

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا “قد بدأ”، متعهدًا بمواصلة القتال والدفاع عن بلاده، رغم كل التحشيدات التي دفعت بها موسكو، مؤكدًا أن القوات الروسية بدأت معركة السيطرة على دونباس التي كانت تستعد لها منذ وقت طويل، وسط تكريس الجيش الروسي معظم جهوده لإنجاح هذا الهجوم.

وسبق أن أشار كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك إلى أن “المرحلة الثانية من الحرب قد بدأت”، معربًا، في الوقت ذاته، عن ثقته بجيش بلاده القوي للغاية، مطمئنًا الأوكرانيين بأن قوات بلادهم يمكنها صد الهجوم.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، إلى أن قوات الصواريخ والمدفعية قصفت ألفا ومائتين وستين هدفا في أوكرانيا الليلة الماضية، إضافة إلى إسقاط طائرة أوكرانية من طراز ميغ-29 في منطقة دونيتسك.

ووصف الحاكم الأوكراني للوهانسك الهجوم الروسي بـ”الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع”، منوها بمقتل أربعة مدنيين بينما كانوا يحاولون الفرار من كريمينا، المدينة الصغيرة التي دخلتها القوات الروسية الاثنين وتمركزت فيها.

بدوره، قال حاكم منطقة دونيتسك إن أربعة مدنيين قتلوا الاثنين في قصف روسي على منطقته.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تحد لردود الفعل الدولية المنددة بجرائم الحرب في بوتشا، الاثنين، مرسومًا بتكريم لواء المشاة الآلي 64 ، وإطلاق لقب “الحرس” الفخري عليه، وهو اللواء المتهم بارتكاب جرائم بوتشا خلال فترة سيطرته عليها، وأشاد المرسوم الذي وقعه بوتين أمس بما وصفها بـ”البطولة الجماعية والبسالة” دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

من جهته، أكد البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالاً عبر الفيديو مع الحلفاء اليوم الثلاثاء لبحث الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك كيفية التنسيق لمحاسبة روسيا، ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادتها الصحفية إلى أنه لا توجد خطط للرئيس جو بايدن لزيارة العاصمة الأوكرانية كييف.

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