وزارة العمل والتأهيل تنظم صالون حواريا بعنوان أفاق التأهيل و التشغيل في سوق العمل الليبي 2020- 2025 .

طرابلس 19 أبريل 2022م ( وال ) – نظًمت وزارة العمل والتأهيل، مساء الاثنين ، صالون حواريا بعنوان أفاق التأهيل و التشغيل في سوق العمل الليبي 2020- 2025 ، بمشاركة ديوان المحاسبة و عدد من القطاعات ذات العلاقة تحت شعار «تحديد المسارات والأهداف و الشركاء »

وتضمّن الصالون الذي أقيم بفندق المهاري، عرض ملامح الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة و المشاريع و المبادرات التي على أساسها تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها ، وتحديد المسارات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة .

ودار عقب العرض نقاش مستفيض شارك فيه الحضور من القطاعات المشاركة في الصالون وعدد من مدراء الإدارات والجهات التابعة للوزارة ، حول توحيد الجهود المبذولة في تنظيم سوق العمل و وضع السياسات العامة بتعزيز التواصل والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ذات العلاقة ، و الأجهزة الرقابية .

يشار إلى أن الصالون يهدف إلى تعزيز الشفافية و الحوكمة في تنفيذ المشروعات المقترحة بالشراكة مع أصحاب المصلحة وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

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