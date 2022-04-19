ليبيا نيوز

وزارة العمل والتأهيل تنظم صالون حواريا بعنوان أفاق التأهيل و التشغيل في سوق العمل الليبي 2020- 2025 .

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   طرابلس 19 أبريل 2022م  ( وال ) –   نظًمت وزارة العمل والتأهيل، مساء  الاثنين ، صالون حواريا بعنوان أفاق التأهيل و التشغيل في سوق العمل الليبي 2020- 2025 ، بمشاركة ديوان المحاسبة و عدد من القطاعات ذات العلاقة تحت شعار «تحديد المسارات والأهداف و الشركاء »

وتضمّن الصالون الذي أقيم بفندق المهاري، عرض ملامح الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة و المشاريع و المبادرات التي على أساسها تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها ، وتحديد المسارات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة .

           ودار عقب العرض نقاش مستفيض شارك فيه الحضور من القطاعات المشاركة في الصالون وعدد من مدراء الإدارات والجهات التابعة للوزارة ، حول توحيد الجهود المبذولة في تنظيم سوق العمل و وضع السياسات العامة بتعزيز التواصل والعمل المشترك بين قطاعات الدولة ذات العلاقة ، و الأجهزة الرقابية .

 يشار إلى  أن الصالون يهدف إلى تعزيز الشفافية و الحوكمة في تنفيذ المشروعات المقترحة بالشراكة مع أصحاب المصلحة وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

….( وال ) …..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك