رئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض يؤكد صحة تشخيص حالة بمرض الجذام .

طرابلس 19 ابريل 2022 ( وال )- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض ” حيدر السائح ” صحة الأنباء المتداولة عن تشخيص حالة مصابة بمرض الجذام شهر مارس الماضي ، مؤكدًا تماثلها للشفاء.

وأضاف ” السائح ” في منشور له ، أن عدد الحالات المكتشفة في ليبيا بالكامل هي 3 حالات، اثنتان منها في المنطقة الشرقية وحالة واحدة في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن المرض تحت السيطرة وعلاجه متوفر ، داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف .

وأوضح ” السائح ” أن مرض الجذام من الأمراض المستوطنة في ليبيا، كاشفًا عن خطة تبناها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاستئصال المرض البكتيري المعدي من البلاد .