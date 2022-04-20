ليبيا نيوز

رئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض يؤكد صحة تشخيص حالة بمرض الجذام .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 19 ابريل 2022 ( وال )- أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض ” حيدر السائح ” صحة الأنباء المتداولة عن تشخيص حالة مصابة بمرض الجذام شهر مارس الماضي ، مؤكدًا تماثلها للشفاء.

      وأضاف ” السائح ” في منشور له ، أن عدد الحالات المكتشفة في ليبيا بالكامل هي 3 حالات، اثنتان منها في المنطقة الشرقية وحالة واحدة في المنطقة الغربية، مشيرًا إلى أن المرض تحت السيطرة وعلاجه متوفر ، داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف .

       وأوضح ” السائح ” أن مرض الجذام من الأمراض المستوطنة في ليبيا، كاشفًا عن خطة تبناها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاستئصال المرض البكتيري المعدي من البلاد .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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