افتتاح معرضًا للصناعات السورية بمدينة بنغازي

بنغازي 20 أبريل 2022 (وال)- افتتح بمدينة بنغازي الثلاثاء، معرضًا للمنتجات السورية بحضور العديد من القنوات المحلية والمواطنين.

هذا واحتوى المعرض على العديد من المنتجات السورية من مواد الغذائية، والأقمشة، والملابس والستائر، والمواد المنزلية.

وقال مدير عام شركة الدليل الدولي لتجهيز المعارض والمؤتمرات أحمد الجهانى – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – “معرض صنع فى سوريا كان من مفترض أن بفتتح قبل شهر رمضان، ولكن بسبب عطل فى الباخرة تم افتتاحة فى العشر الآواخر من الشهر الفضيل”.

وأضاف الجهانى: “تم إجراء عقد مع سوريا؛ لإقامة هذا المعرض بشكل سنوي فى مدينة بنغازي، والجميل فى هذا المعرض هو توفر كافة الاحتياجات المواطن من مواد الغذائية، والملابس، ومواد التجميل، وأحذية، حلويات السورية، ستائر والأقمشة، وسيستمر المعرض يوميًا طيلة العشر الآواخر من الشهر الفضيل”. (وال) ر ع/ ر ت

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