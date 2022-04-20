وزير النفط والغاز يشكل لجنة للتواصل مع الجهات المتسببة في إقفال المواقع النفطية .

طرابلس 19 ابريل 2022 (وال)- أصدر وزير النفط والغاز ” محمد عون ” اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المتسببة في إقفال المواقع النفطية، بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط .

وطلب اللوزير من اللجنة توضيح تبعات هذه الأزمة للرأي العام، وما تسببه من أضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية ، اضافة الى ما تسببه في انقطاع الغاز على محطات توليد الطاقة والذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها على المدن الليبية، علاوة على انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية.

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