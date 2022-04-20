وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية يشكل لجنة للتواصل مع الجهات المتسببة في إقفال المواقع النفطية

طرابلس 19 ابريل 2022 (وال) – ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون ” في اجتماعه اليوم بالمدراء العامون ومدراء الإدارات بالوزارة ، تداعيات إقفال الإنتاج على قطاع النفط بشكل خاص وعلى الدولة الليبية عموماً.

وأشار الوزير إلى النتائج المترتبة على إيقاف الإنتاج وأهمها التأثير السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية إضافة الى انقطاع الغاز على محطات توليد الطاقة مما سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها على المدن الليبية مما سيزيد من معاناة المواطن.

كما أكد ” عون” أن إيقاف الإنتاج سيسبب في انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في السوق العالمية.

هذا وأصدر وزير النفط قرار بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، ومناقشتها ومحاورتها بهدف إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد دون أي شروط.

كما تتولى اللجنة المشكلة بموجب القرار ، توضيح تبعات هذه الأزمة للرأي العام، لما تسببه من أضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية.

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