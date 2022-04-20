المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي ينظم جلسة حوارية حول الازمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الليبي.

طرابلس 19 ابريل 2022م ( وال ) – نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة التخطيط جلسة حوارية حول الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي.

وناقشت الجلسة الحوارية التي شارك في فعالياتها وزير الاقتصاد المكلف ” علي العابد – تداعيات الازمة على الصعيد الدولي والمحلي ومقترح السياسات الاقتصادية في الاجل القصير .

وتابع المشاركون عرض مرئي يوضح التغير في أسعار الغذاء العالمي لسنوات متفرقة إضافة الى أسعار النفط الخام برنت خلال سنوات 2018 – 2021 م والذي يعد مصدر دخل الدولة الليبية، إضافة الى عرض بياني لارتفاع أسعار الشحن العالمية خلال السنة الماضية وكذلك نسبة الإيرادات النفطية من اجمالي الإيرادات العامة لدولة ليبيا والانفاق العام خلال الفترة 2018 – 2021 م والميزان التجاري من عام 2013 وحتى 2020.

كما تطرق العرض للسياسات الاقتصادية بالدولة والمتعلقة بالسياسة التجارية والاستثمارية والسياسة المالية والنقدية وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد.

وأوصى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في ختام الجلسة بضبط أوضاع المالية العامة وترشيد إجراءات الميزانية وأسلوب ادارتها، وتركيز الانفاق على التنمية وإعادة بناء البنية التحتية وإزالة القيود المرتبطة بالحصول على النقد الأجنبي.

كما طالبت التوصيات بإيجاد بدائل في السوق الدولية تتصف بالديمومة لتوفير السلع الأساسية واقامة شراكات دولية وجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والنظيفة إضافة الى تطوير نظم المعلومات والإحصاءات في المؤسسات الاقتصادية والربط فيما بينها.

وحضر فعاليات الجلسة وزير التخطيط المكلف ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ولفيف من الخبراء ورجال الاعمال والمهتمين.

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