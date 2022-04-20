السائح يؤكد صحة الأنباء المتداولة عن تشخيص حالة مصابة بمرض الجذام ويؤكد تماثلها للشفاء.

طرابلس 19 ابريل 2022م ( وال ) – أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض ” حيدر السائح ” صحة الأنباء المتداولة عن تشخيص حالة مصابة بمرض الجذام شهر مارس الماضي، مؤكدًا تماثلها للشفاء.

وقال ” السائح ” في منشور نشره عبر صفحته الرسمية اليوم إن الحالة المصابة بمرض الجذام هي الحالة الوحيدة في البلاد حاليا، وقد أُحليت إلى مستشفى بطرابلس، وهي تحت العلاج الآن.

وأشار إلى أن إجمالي حالات هذا المرض في ليبيا 3 فقط، إحداها في بنغازي، والأخرى في طرابلس، وقد تلقتا العلاج منذ فترة.

ونوه ” السائح ” بأن الحالة التي تم تشخيصها هي الثالثة، حيث أحيلت من تاورغاء إلى مصراتة، ومنها إلى العاصمة طرابلس.مؤكدا بأن هذا المرض قابل للعلاج وعلاجه متوفر، داعيًا في الوقت ذاته كافة المواطنين إلى عدم الخوف والهلع.

وقال إن مرض الجذام من الأمراض المستوطنة في ليبيا، كاشفًا عن خطة تبناها المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاستئصال المرض البكتيري المعدي من البلاد.

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