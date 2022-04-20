رئيس مجلس النواب يطالب في خطاب له بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية .

طبرق 19 ابريل 2022 م (وال) – طالب رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” في خطاب لكلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها بأي شكل من الاشكال حسب المتحدث باسم المجلس.

وقال المتحدث ” عبدالله بليحق ” في تصريح صحفي نشر على صفحة المجلس الرسمية أنه استناداً إلى قرار مجلس النواب رقم 01 لسنة 2022م بشأن تكليف ” فتحي باشاغا” رئيسا للحكومة الليبية بعد نيله الثقة من مجلس النواب ، وجه رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح ” خطاب لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورئيس ديوان المحاسبة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد ، طالب فيه جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021م وكذلك قرار مجلس النواب رقم ( 10 ) لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة منها .

كما طالب ” عقيلة ” في خطابه بالعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقاً لقرار مجلس النواب، واتخاذ اللازم ضد المخالفين.

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