بريطانيا تؤكد زيادة الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا الشرقية

أكدت إفادة عسكرية بريطانية، نشرت على تويتر، ازدياد الوجود العسكري الروسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وقالت إن القتال في منطقة دونباس يتصاعد وسط سعي روسيا من أجل اختراق الدفاعات الأوكرانية في المنطقة.

وأشارت إلى أن النشاط الروسي في شمال أوكرانيا سيظل منخفضا خلال الفترة القادمة، وأن خطر توجيه ضربات دقيقة نحو أهداف ذات أولوية في مختلف مناطق أوكرانيا لا يزال قائمًا.

وأوضحت الإفادة أن الهجمات الروسية على مدن في أوكرانيا تظهر نية روسيا في عرقلة حركة تعزيزات الإمدادات والأسلحة الأوكرانية للمناطق الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا