شركة البريقة لتسويق النفط توضح أسباب اضطرارها لإيقاف تزويد طائرات شركتي الطيران (الليبية – الافريقية) بوقود الطيران.

طرابلس 20 ابريل 2022 م (وال) – فندت شركة البريقة لتسويق النفط ما وصفته الأخبار المغلوطة المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي بشأن توقفها عن تزويد شركات الطيران بالمطارات بالوقود الطيران.

وقال المكتب الإعلامي للشركة في توضيح له عن – أسباب الإيقاف – أن شركة البريقة لتسويق النفط وفي سبيل الحفاظ على المال العام يحظر عليها قانونا البيع بالآجل لأي من الشركات التجارية، والتي منها الخطوط الليبية وخطوط طيران الإفريقية، واللتان تدينان للدولة الليبية بملايين الدينارات نتيجة لعدم قيامهما بتسديد ما عليهما من ديون مترتبة نظير سحبها لوقود الطيران.

وأوضحت الشركة عبر مكتبها الإعلامي أنه بالرغم من تواصل اللجنة العليا للديون المُشكلة من طرف البريقة في متابعة الديون مع هذه الشركات التجارية، لمعالجة ديونهم في وقت سابق، الا انها لم تلتزم بسداد ما عليها من أقساط الامر الذي يدخل ضمن الإضرار الجسيم بالمال العام إذا ما استمرت الشركة في تزويدها بالمخالفة للقرارات الصادرة بالخصوص وإذا ما علمنا ان كلا الشركتين تتحصل على ثمن تذاكر السفر مقدما لجميع المسافرين.

وأضافت الشركة أنه بعد أن اعيتها المناشدات والمخاطبات لكلتا الشركتين ولمصلحة الطيران المدني، فأنه في سبيل حماية وصون المال العام لا يسعها الا ان تضطر لإيقاف تزويد الشركات الرافضة لدفع قيمة المحروقات او الالتزام بالاتفاقيات المبرمة معها من حيث الانتظام في سداد الديون المترتبة عليها، والإيفاء بالتزاماتها تجاه الدولة الليبية بما يمكن شركة البريقة من ممارسة مهامها وتحصيل ديونها طرف بعض هذه الشركة التجارية، واستمرار تزويدها بانتظام وتوريد حق الدولة للخزانة العامة.

(وال)