النرويج تتبرع بصواريخ دفاع جوي لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية في 20 أبريل الجاري عن منحها أوكرانيا حوالي 100 صاروخ دفاع جوي.

وقالت الوزارة النرويجية إن الصواريخ التي قدمتها لأوكرانيا كانت من طراز ميسترال، وأشارت إلى أن عملية شحن الصواريخ تمت بالفعل.

المساعدات النرويجية جاءت في وقت تعهدت فيه الحكومات الغربية بتقديم المساعدات العسكرية لكييف؛ من أجل دعمها في مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قالوا إنهم سيزودون أوكرانيا بأسلحة مدفعية جديدة تعزز قدراتها في مواجهة روسيا خلال الفترة القادمة.

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