ليبيا نيوز

النرويج تتبرع بصواريخ دفاع جوي لأوكرانيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية في 20 أبريل الجاري عن منحها أوكرانيا حوالي 100 صاروخ دفاع جوي.

وقالت الوزارة النرويجية إن الصواريخ التي قدمتها لأوكرانيا كانت من طراز ميسترال، وأشارت إلى أن عملية شحن الصواريخ تمت بالفعل.

المساعدات النرويجية جاءت في وقت تعهدت فيه الحكومات الغربية بتقديم المساعدات العسكرية لكييف؛ من أجل دعمها في مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قالوا إنهم سيزودون أوكرانيا بأسلحة مدفعية جديدة تعزز قدراتها في مواجهة روسيا خلال الفترة القادمة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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